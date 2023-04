Pacheco analisa promover debate sobre o fim da reeleição

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou abertura de discussões sobre o fim da reeleição no Brasil. A proposta visa acabar com a possibilidade de reeleição para cargos executivos, como prefeitos, governadores e presidente da República.

De acordo com informações do jornalista Lauro Jardim , em sua coluna no jornal O Globo, o presidente do Senado também pretende debater a unificação das eleições em um mesmo ano. Assim, os processos de escolha de prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados e presidente ocorreriam juntos.

Nesta quinta-feira (27) o Senado recebe em sessão temática para discutir as altas taxas de juros, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que volta ao Senado dois dias após participar de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).

