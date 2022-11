Pacheco diz que "relativização do teto de gastos vem sendo necessária"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que Lula (PT) vai garantir o teto de gastos em seu governo edit

247 - Em uma palestra no Rio de Janeiro neste sábado (12), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que Lula (PT) vai garantir o teto de gastos em seu governo.

"O presidente eleito Lula, na época da campanha, antes da eleição, falava publicamente sobre a revogação do teto de gastos. E quando agora, eleito, o presidente afirma que existirá o teto de gastos e que ele será relativizado para o programa social especificamente. Eu considero que há, inclusive, uma conquista que é a compreensão desse novo governo, de que o teto de gastos vai existir no nosso ordenamento jurídico e vai ser mantido na Constituição federal", disse.

Para Pacheco, o que está previsto para 2023 é a relativização do teto de gastos, como ocorreu na gestão de Jair Bolsonaro.

"Essa relativização do teto de gastos vem sendo necessária ao longo do tempo, em razão de um conjunto de problemas que tivemos em função da pandemia, por exemplo. É inegável que, com mais de 30 milhões de pessoas em estado de miséria, vamos precisar manter o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, em R$ 600", disse.

