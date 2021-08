Pacheco diz que Senado não vai retomar voto impresso: resposta da Câmara foi definitiva

"A resposta da Câmara me parece definitiva, não cabendo ao Senado voltar a esse assunto", afirmou o presidente do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a rejeição pela Câmara dos Deputados da PEC do voto impresso é definitiva e que o Senado não irá pautar o assunto. A informação é da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.

"Indagaram-me sobre uma PEC parecida, que está no Senado desde 2015 (voto impresso). A resposta da Câmara me parece definitiva, não cabendo ao Senado voltar a esse assunto", afirmou o presidente do Senado.

