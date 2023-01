Pacheco sinaliza que deve instalar CPI para investigar terrorismo bolsonarista

“O pedido protocolado já com as assinaturas deverá ser liberado a partir de 1º de fevereiro", disse o presidente do Senado edit

CartaCapital - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou nesta terça-feira (10) que deve instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os atos terroristas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no domingo (8).

“O pedido protocolado já com as assinaturas deverá ser liberado a partir de 1º de fevereiro por quem esteja na presidência do Senado Federal”, disse Pacheco a jornalistas. “Eu considero que fosse uma decisão a ser tomada hoje em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro. Me parece muito adequado que isto seja objeto de uma CPI".

Leia a íntegra na CartaCapital.

