Pacheco sobe o tom contra ameaças golpistas e afirma que Congresso não aceitará 'retrocessos e autoritarismo'

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PP-MG), subiu o tom em defesa da democracia e do sistema eleitoral, alvo de ataques frequentes por parte de Bolsonaro (PL) e seus aliados. As declarações de Pacheco foram feitas em meio às manifestações em defesa da democracia que tomaram o país nesta quinta-feira (11).

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, Pacheco, que é alinhado com as diretrizes do atual ocupante do Palácio do Planalto, disse que o Congresso “sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo”.

“Não há a menor dúvida de que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base da verdadeira pátria livre e soberana”, completou o parlamentar.

