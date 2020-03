Paciente do Espírito Santo com coronavírus escapa do isolamento

247 - A equipe de Vigilância do município monitorava o homem, quando, na manhã desta sexta-feira, 13, descobriu que ele saiu do isolamento por conta própria.

A prefeitura informou: "ele já foi localizado pela Polícia Federal e encontra-se em isolamento num hotel da capital paulista e tem viagem agendada para Londres para o dia 16 (segunda-feira), porém está aguardando a liberação para viajar e sair do isolamento."

Segundo a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, "ainda segundo a prefeitura, o paciente alegou que a “fuga” foi “por achar que não tinha nada, após obter informação do resultado negativo para Influenza", segundo ele, pelo Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento após consulta no Pronto Atendimento da Glória, que fica no centro da cidade."