Padilha aciona TCU para análise de postagem da Secom sobre uso da cloroquina contra Covid-19

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) analise a peça publicitária do governo Jair Bolsonaro que defendia o uso dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, que ainda não tem sua eficácia comprovada por estudos científicos. A propaganda foi veiculada a conta oficial do Twitter da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Segundo Padilha, a abertura de análise no TCU deve ser realizada pois a publicação “fere os preceitos a serem observados pela comunicação de órgão público, inclusive disseminando informação falsa que representa risco à vida de milhões de brasileiros”.

O post, que foi deletado das redes sociais, afirmava "O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para receita da

cloroquina/hidroxicloroquina. O medicamento, que já é adotado em diversas partes do mundo, é considerado o mais promissor no combate à Covid-19", acompanhado de uma imagem que classifica a droga como "o tratamento mais eficaz contra o coronavírus."

