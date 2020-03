Padilha: coletiva com presença do diretor da Anvisa descumpriu recomendação da Anvisa

O deputado petista publicou nas redes sociais uma crítica à comitiva de Jair Bolsonaro que desrespeitou recomendação tanto da Anvisa, quanto do Ministério da Saúde. “Coletiva do Bolsonaro tem 10 ministros por metro quadrado”, disse edit

247 - Em comitiva do governo de Jair Bolsonaro, com a presença de 10 ministros, a recomendação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de manter uma distância de um metro entre as pessoas.

Entre eles estavam, inclusive, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres.

Jair Bolsonaro desrespeita mais uma vez os conselhos das autoridades sanitárias do país - desta vez, com a participação destas também. Após ter saído da quarentena diversas vezes, inclusive para participar de ato de seu apoiadores em Brasília no dia 15, Bolsonaro foi alvo de diversas críticas por colocar a vida da população em risco.

Veja postagem do deputado petista Alexandre Padilha: