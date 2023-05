Padilha minimiza críticas à articulação do governo e garante que parlamentares receberão emendas

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou as dificuldades de governabilidade que o Planalto vem enfrentando junto ao Congresso Nacional.

Padilha defendeu nesta sexta-feira (5) que os recursos de emendas parlamentares devem ser destinados aos congressistas. "Os parlamentares têm emendas. Não só os da base, também os da oposição têm emendas. E devem receber os recursos, são recursos importantes. São recursos para saúde, educação", afirmou o ministro, que participou de agendas políticas no Rio de Janeiro.

"O presidente Lula cobra todo dia, desde 1º de janeiro. Estou acostumado a essa cobrança diária, o jeito que ele fala. Essa semana o governo teve vitórias e recados do Congresso Nacional. Campeonato é assim, você ganha, perde, empata. Só não pode perder na final", acrescentou Padilha, segundo o jornal O Globo.

A pressão sobre o ministro responsável por fazer a articulação política com o Congresso aumentou após o governo Lula sofrer duas importantes derrotas nesta semana. Na última terça-feira, o PL das Fake News foi retirado de pauta por falta de apoio para ser aprovado. No dia seguinte, a Câmara derrubou decretos de Lula que alteravam o Marco do Saneamento Básico.

