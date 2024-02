Padilha minimiza tensão envolvendo Lira e cita experiência de Lula para "repetir sucesso de 2023"

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tentou acalmar os ânimos em meio às recentes tensões entre o governo federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em declaração à GloboNews na tarde desta terça-feira (6), Padilha minimizou os atritos, expressando confiança na capacidade do presidente Lula (PT) em superar os desafios políticos atuais.

"O presidente está muito tranquilo, ele é muito experiente. Nós já governamos esse país outras vezes, já fui ministro da coordenação política outras vezes, aqui não tem marinheiro de primeira viagem. Ano passado também faziam críticas parecidas, e a dupla de sucesso fez muitos gols. A dupla Congresso Nacional e Governo Federal. E tenho certeza de que vai se repetir de novo", disse Padilha.

As declarações surgem em um momento de turbulência política, com o cancelamento de uma reunião agendada entre líderes partidários da Câmara dos Deputados e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro, inicialmente destinado a discutir pautas prioritárias e o início do ano legislativo, foi adiado para depois do carnaval.

O cancelamento ocorreu em meio a críticas de Arthur Lira ao trabalho de Alexandre Padilha como articulador político do governo. Lira expressou insatisfação, alegando que acordos firmados pelo Executivo não estavam sendo cumpridos, o que gerou um clima de desconforto nas relações entre os poderes.

Parlamentares também indicaram que a ausência de um ambiente propício para a realização da reunião contribuiu para o cancelamento, especialmente a falta de participação de Lira. Além disso, há relatos de que o presidente da Câmara se sentiu excluído de outra reunião, acreditando que foi articulada por Padilha sem sua participação.

Diante desse cenário, a necessidade de distensionar as relações entre Lira e Padilha é destacada como crucial antes de prosseguir com as discussões sobre a pauta legislativa. A possibilidade de remarcação do encontro, agora com a presença do presidente da Casa, é considerada como uma alternativa para resolver os impasses e restaurar a confiança entre os poderes.

Enquanto isso, Lira reiterou suas demandas durante a cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso nesta segunda (5), mencionanondo a "importância do respeito às decisões e acordos firmados com o Parlamento". Suas prioridades para 2024 incluem a regulamentação da reforma tributária, a retomada da discussão da reforma administrativa, a aprovação da pauta verde e uma legislação sobre inteligência artificial.

