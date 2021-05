Padilha rebate Ciro e questiona o que seria "bolsopetismo"

Segundo o deputado federal, não é possível comparar o "genocídio" promovido por Bolsonaro durante a pandemia com a política do "Mais Médicos" desenvolvida pelo PT, assim como o fato de o ex-presidente Lula ter tirado o Brasil do mapa da fome edit

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) rebateu nesta terça-feira (4) o mais novo ataque do ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT, contra o ex-presidente Lula. Ciro, mais uma vez, tentou comparar Lula a Jair Bolsonaro, falando em "bolsopetismo".

Padilha, então, disse não entender como Ciro pode estar comparando o "genocídio" promovido por Bolsonaro durante a pandemia com a política de Lula de ter tirado o Brasil do mapa da fome.

O parlamentar também afirmou não compreender como comparar as mortes permitidas por Bolsonaro para a Covid-19 com os governos do PT que criaram o programa "Mais Médicos". Assim como não é possível estabelecer comparação entre a política de "mais armas" de Bolsonaro com o ideal perseguido pelos governos do PT de colocar "mais pobres nas universidades".

Dúvida sincera: bolsopetismo é o que?



GENOCÍDIO versus SAIR DO MAPA DA FOME?

MAIS MORTES versus MAIS MÉDICOS?

MAIS ARMAS versus MAIS POBRES NA UNIVERSIDADE? — Alexandre Padilha (@padilhando) May 4, 2021





É uma cegueira não ver que Bolsonaro é pavorosamente inadequado. Como também não ver que Lula está completamente antiquado. Só o BOLSOPETISMO insiste em não enxergar isso. #VerdadeSobreBolsopetismo pic.twitter.com/erHouaLxx0 — Ciro Gomes (@cirogomes) May 4, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.