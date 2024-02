Padre bolsonarista alvo de operação da PF já sugeriu 'calmante em forma de supositório'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O padre José Eduardo de Oliveira e Silva é um dos bolsonaristas que estão na mira da operação que investiga o grupo que tentou dar golpe após as eleições, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira. O homem é padre católico e atua na diocese de Osasco, na Grande São Paulo.

De acordo com apuração do UOL, com um perfil que reúne mais de 300 mil seguidores, em 2017 Oliveira e Silva conseguiu projeção nas redes sociais ao criticar a "ideologia de gênero", uma das bandeiras de Bolsonaro. Ele chegou a sugerir que a indústria farmacêutica deveria criar "um calmante em forma de supositório". Também escreveu que tinha saudades "dos tempos em que o banheiro servia só para necessidades fisiológicas e não para exibicionismos de autoafirmação sexual".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: