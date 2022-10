Padre chantageia fiéis e diz que quem votar no “assassino de crianças Lula vai pagar no juízo final”

Apoie o 247

247 - O médico e padre Pablo Henrique de Faria, de Iporá (GO), disse em um áudio para uma fiel que quem votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “vai pagar no juízo final”. Uma irmã da mulher que recebeu a gravação denunciou o caso para uma instância superior da Igreja Católica. As informações são do portal Metrópoles.

“Diante de Deus, eu garanto para você, que no juízo final vai pagar quem votar nessa quadrilha de ladrão, assassino de criança e sexualizador de criança, e comunista”, disse o religioso em um trecho do áudio.

Conhecido por seu posicionamento a favor de Jair Bolsonaro (PL), padre Pablo costuma usar o momento da missa para defender posições de extrema-direita.

