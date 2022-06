Página do Facebook intitulada "Movimento Lula preso ou morto" muda de nome após pressão de apoiadores do ex-presidente

Apoie o 247

ICL

247 - O perfil do Facebook criado por bolsonaristas em 2014 com o título “Movimento Lula preso ou morto” mudou o nome para "Movimento Lula preso sem direitos políticos". O grupo, que conta com mais de 2,5 mil participantes, foi tomada por postagens de simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações da própria página, o grupo é administrado pelo morador de Porto Alegre (RS) Tiago Maisonette. O perfil pessoal, contudo, aponta apenas que ele é torcedor do Grêmio e faz referências à arte marcial Muai Thai, também conhecida como boxe tailandês.

