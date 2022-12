Pai de menina indígena assassinada em pedreira é encontrado morto no mesmo local

Apoie o 247

ICL

247 - O pai da menina indígena da tribo Kaiowá, vítima de estupro coletivo e assassinada ao ser jogada de uma pedreira, foi encontrado morto no mesmo lugar em que a filha, na aldeia Bororó, no município de Dourados, a 230 km de Campo Grande. Alonço Cabreira, 89, estava desaparecido desde segunda-feira (28). De acordo com investigações da Polícia Civil, o idoso foi almoçar na casa de um dos filhos na segunda e não foi mais visto.

Dois filhos do idoso, Miguelito Ortiz Cabreira, 21, e Michelle Cabreira Ortiz, 23, foram presos e confessaram o assassinato do pai. Segundo a polícia, os dois mataram o idoso para roubar a aposentadoria de R$ 1 mil que o pai havia recebido na sexta-feira (26). As informações são do Uol.

Uma terceira pessoa, identificada como Roger Amarília Snardi, 19, o "Paloma", companheiro de Michelle, também foi preso por suspeita de envolvimento.

O corpo do idoso foi encontrado na quarta-feira (30) por crianças que passeavam na região. Alonço estava com o corpo encoberto por vegetação e tinha diversos cortes na cabeça, no rosto e no tórax.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.