Pai mata motorista de aplicativo por supostamente abusar de sua filha e deixa bilhete no carro: “agora vai abusar no inferno”

247 - Um motorista de aplicativo foi encontrado morto a tiros dentro de um veículo nesta quinta-feira (23), na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Com o corpo, estava um bilhete que teria sido supostamente deixado pelo autor do crime.

De acordo com informações da imprensa local reproduzidas em matéria do portal Correio Brazliliense, o assassinato aconteceu logo após o motorista ser acionado para fazer uma corrida por volta de 1h da madrugada.

O corpo foi encontrado por outros motoristas que passavam pelo local e acionaram a Polícia Militar. O sargento Almeida, da PM, relatou que o homem tinha várias perfurações causadas, possivelmente, por arma de fogo.

No bilhete, encontrado ao lado do corpo, o responsável pelo tiro se identifica como pai de uma criança vítima de abuso sexual.

"Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina menor no inferno”, diz o bilhete.

