País corre o risco de nova crise no abastecimento de vacinas contra Covid-19

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O histórico do governo de Jair Bolsonaro de protelar a compra de imunizantes já acendeu a luz amarela no Senado. Há um temor de que, em 2022, o Brasil sofra novo estresse com a falta de vacinas necessárias para nova rodada de imunização da população, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Nesta quarta (10), ex-integrantes da CPI da Covid que hoje integram o Observatório instalado no Senado para acompanhar os efeitos da epidemia devem visitar o Butantan para saber como anda a produção e a oferta de vacinas.

Os senadores devem ir nos próximos dias também à Fiocruz, à Pfizer e à Johnson & Johnson.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE