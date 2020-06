Pandemia acelerou a corrosão de Bolsonaro aos olhos da classe média, diz Jessé Souza

247 - O sociólogo e professor universitário Jessé Souza conversou com a TV 247 e afirmou que a pandemia de coronavírus acelerou a deterioração da imagem de Jair Bolsonaro perante o olhar da classe média brasileira.

De acordo com Jessé Souza, a desgraça na qual o Brasil desembocaria em alguns anos em consequência das políticas econômicas neoliberais foi adiantada pela Covid-19. “Para as pessoas perceberem a bobagem que foi votar em um cara como o Bolsonaro iria levar uns quatro, cinco anos, até o País chegar em completa desgraça. A pandemia, na minha opinião, tornou essas coisas mais rápidas, ela mostrou, por exemplo, à classe média brasileira, que é uma classe que tem mais acesso à informação, teve mil privilégios de acesso ao conhecimento, e essa classe média percebeu muito rapidamente a bobagem que foi eleger o Bolsonaro, um cara completamente despreparado. Lembro que lá no meu bairro as pessoas que batiam panela pelo impeachment [da ex-presidente Dilma Rousseff] eram as mesmas pessoas que estavam batendo panela agora contra o Bolsonaro”.

