"Pandemia ainda mata 1.500 pessoas por dia no Brasil", lembra Nicolelis

247 – "Vergonhosa a presença de público num jogo de futebol em Brasília numa pandemia que ainda mata 1500 pessoas por dia. E ainda sendo celebrada por narrador que lamenta as perdas financeiras do seu time do coração durante a pandemia. Que tipo de país e sociedade nos transformamos?", questionou o cientista Miguel Nicolelis, em suas redes sociais. Saiba mais:

(Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 1.424 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 545.604, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 54.517 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 19.473.954, acrescentou a pasta.

PUBLICIDADE

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.