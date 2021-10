Pandora Papers: Guedes diz que “não fez nada de errado” e lembra que STF “arquivou o caso”

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, buscou se defender da revelação de que ele possui uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um esconderijo fiscal no Caribe. Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, Guedes, disse que "não fez nada de errado".

Questionado pela jornalista Juia Chatterley sobre as revelações do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Guedes afirmou que sua offshore é “legal, reportada ao Comitê de Ética da Presidência, declarada na Receita Federal e registrada no Banco Central”. “Eu saí do comando da empresa semanas antes de assumir o ministério. E além disso, na semana passada, a Suprema Corte brasileira arquivou o caso”, declarou.

O ministro está nos Estados Unidos para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Com isso, ele escapou do depoimento à Câmara dos Deputados, que seria amanhã (13).

