Panelaços contra Bolsonaro são registrados em várias cidades mesmo sem pronunciamento

Revista Fórum - Inúmeras cidades do Brasil registraram, na noite desta terça-feira (2), panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. O protesto nas janelas, que se tornou parte da rotina dos brasileiros no início da pandemia, em 2020, foi marcado depois que o titular do Planalto marcou um pronunciamento em rede nacional para esta noite.

Com as articulações de panelaços, no entanto, Bolsonaro desistiu do pronunciamento. Ele falaria, segundo pessoas próximas, sobre retomada do auxílio emergencial, no valor de R$ 250, e também sobre a política de preços dos combustíveis, que têm sofrido sucessivos aumentos.

Mesmo sem pronunciamento, no entanto, a população resolveu manter o protesto, que acontece no dia em que o Brasil bateu recorde no número de mortes em decorrência da Covid-19 em 24 horas.

Confira relatos de panelaços feitos por internautas.

Tags:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.