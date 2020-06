Papa Francisco doa 4 respiradores para hospitais no Brasil

Papa fez uma nova doação de ventiladores pulmonares e respiradores para países que estão enfrentando dificuldades no combate à pandemia do novo coronavírus e incluiu o Brasil na lista edit

(ANSA) - O papa Francisco fez uma nova doação de ventiladores pulmonares e respiradores para países que estão enfrentando dificuldades no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars- CoV-2) e incluiu o Brasil na lista.

Segundo a Esmolaria Vaticana, o país receberá quatro dos 35 equipamentos doados nesta sexta-feira (26).

Com frequência, o Pontífice vem manifestando sua preocupação com os brasileiros, tanto através de telefonemas para líderes religiosos nacionais como através de orações no Vaticano.

Os outros respiradores serão distribuídos para o Haiti (4), República Dominicana (2), Bolívia (2), Colômbia (3), Equador (2), Honduras (3), México (3), Venezuela (4), Camarões (2), Zimbábue (2), Bangladesh (2) e Ucrânia (2).

Desde o início da pandemia de Covid-19, o papa Francisco vem doando equipamentos, testes e dinheiro para hospitais e para um fundo de emergência criado por ele para ajudar as nações mais afetadas pela crise sanitária.

Dezenas de respiradores foram doados para hospitais na Itália e no Oriente Médio, bem como para outros países em crise.

