Papel do governo é dar qualidade de vida ao povo e garantir seus direitos, diz Lula

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em mais uma de suas mensagens matinais, afirmou nesta terça-feira (27) pelo Twitter que o papel do governo federal é dar qualidade de vida ao povo e garantir seus direitos.

"O papel de um governo é criar condições para que o povo viva com qualidade e tenha acesso a direitos. E vamos fazer isso ouvindo muito, dialogando com todos e com mais instrumentos de participação e decisão da população. Com mais democracia. Bom dia!", escreveu.

