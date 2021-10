Para 35% dos brasileiros, Guedes faz um trabalho ruim ou péssimo, aponta pesquisa

Taxa dos que avaliam o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, como bom ou ótimo caiu de 28% para 25% edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa PoderData, publicada pelo site Poder360, aponta que 35% da população avalia o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, como ruim ou péssimo. O índice é nove pontos percentuais acima do registrado na pesquisa anterior, realizada em fevereiro de 2021. A taxa dos que avaliam o trabalho de Guedes como bom ou ótimo caiu de 28% para 25%.

Segundo o levantamento, o crescimento dos que avaliam o trabalho do ministro como ruim ou péssimo foi registrado entre os que até então consideravam a condução da política econômica como regular, que passou de 41% para 31%.

Guedes é melhor avaliado por pessoas com idades entre 45 e 59 anos que moram no Centro-Oeste. Os maiores índices dos que acham a atuação do ministro ruim ou péssima estão entre os jovens de 16 a 24 anos e pessoas que cursaram ou cursam o ensino superior.

PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de outubro e ouviu 2,5 mil pessoas por telefone em 469 municípios de todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE