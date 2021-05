Para 55%, Lula e o PT foram perseguidos nos últimos anos

Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi aponta que 55% dos brasileiros avaliam que o ex-presidente Lula e o PT foram perseguidos nos últimos anos. Outros 43% avaliam como correta a decisão do STF que resultou na condenação do ex-juiz Sérgio Moro por suspeição nos processos contra o petista edit

247 - Pesquisa presencial realizada pelo Instituto Vox Populi aponta que 55% da população avalia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT foram perseguidos nos últimos anos. De acordo com o estudo, divulgado nesta sexta-feira (21), 39% dos brasileiros dizem não acreditar em perseguição. Outros 6% não souberam ou não quiseram responder a pergunta.

Ainda conforme a pesquisa, 43% avaliam como correta a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na condenação do ex-juiz Sérgio Moro por agir com suspeição nos processos contra o ex-presidente. Para 38%, porém, a decisão da Corte foi incorreta. Outros 18% não souberam ou não quiseram responder.

O Vox Populi também questionou os eleitores se as decisões do STF, que resultaram na anulação das condenações impostas ao ex-presidente, mostram que não haviam provas contra Lula. Ao todo, 52% disseram que sim, 38% discordaram e 11% não responderam ao questionário.

A Pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 119 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

