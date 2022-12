Para 60% dos brasileiros, 2023 será melhor do que 2022, aponta Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 – Os brasileiros estão moderadamente otimistas em relação a 2023 e o índice é maior entre eleitores do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. "Segundo pesquisa do Datafolha realizada nos dias 19 e 20 deste mês, 60% dos entrevistados acham que 2023 será um ano melhor do que 2022. Os melhores índices de otimismo se encontram, de forma algo previsível, entre grupos associados ao eleitorado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno disputado no dia 30 de outubro. Acham que o ano que vem será melhor que o corrente 66% dos menos instruídos, 68% dos mais pobres, 75% dos nordestinos e 87% daqueles que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo", aponta reportagem de Igor Gielow, na Folha de S. Paulo.

"Novamente, as tintas políticas se fazem visíveis: acham que 2023 será pior do que 2022 44% dos mais ricos, eleitorado que mais apoiou o presidente na campanha, e 45% dos eleitores que aprovam o governo Bolsonaro. A proporção daqueles que consideram que o ano seguinte será igual ao atual se manteve estável. Foi de 18% em 2020, 15% em 2021 e, agora, novamente 15%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos", acrescenta o repórter.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.