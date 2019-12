Para 68%, escândalo da rachadinha afeta imagem de Bolsonaro

Pesquisa realizada pela Quaest Consultoria aponta que 68% dos brasileiros avaliam que o “caso Queiroz” – que tem como pivô Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro – afeta diretamente a imagem de Jair Bolsonaro. Parlamentar é investigado pela suspeita de envolvimento no esquema de “rachadinhas” existente em seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro edit

247 - Uma pesquisa realizada pela Quaest Consultoria, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta que o “caso Queiroz” – que tem como pivô Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro – afeta diretamente a imagem de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados avaliam que a suspeita do parlamentar estar envolvido no esquema de “rachadinhas” existente em seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro atinge diretamente a imagem do ex-capitão.

Ainda segundo o estudo, a avaliação positiva de Jair Bolsonaro passou de 26%,registrada em novembro deste ano, para 29%. Já a avaliação negativa, caiu de 36% para 32%, conforme o levantamento.

Ainda de acordo com a Quaest Consultoria, o total dos que se dizem “otimistas” com o futuro do país passou de 19% em novembro para 25% em dezembro. A Pesquisa realizada pela Quaest Consultoria foi realizada em 110 municípios de todas as regiões do país entre os dias 26 de novembro e 7 de dezembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.