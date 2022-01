Para Alckmin, MDB e PSD se juntarão a Lula na corrida pelo Planalto

O ex-governador não acredita que nenhum nome da chamada "terceira via" tenha viabilidade eleitoral edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), avalia que o MDB e o PSD, cedo ou tarde, se juntarão ao petista na corrida eleitoral, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Atualmente, as duas siglas têm seus candidatos próprios: a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Para o ex-governador, no entanto, nenhum candidato da chamada "terceira via" tem viabilidade eleitoral.

Aliados de Alckmin dizem que a presença do ex-governador na chapa de Lula pode facilitar a aproximação do MDB de Baleia Rossi (SP) e do PSD de Gilberto Kassab.

