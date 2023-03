Para aliados, Kassab confessa não apostar mais em Leite à Presidência

Apoie o 247

247 - “Aliados do presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizem que ele não está mais tão empolgado com uma possível candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República”, informa o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“Em conversas com políticos próximos, Kassab diz que o momento de Leite “passou”, e que ele perdeu a chance de disputar o Palácio do Planalto ao sair da disputa em 2022”, acrescenta.

Gadelha relembra que, “na ocasião, Kassab chegou a convidar Leite para se filiar ao PSD e ser o candidato da sigla na disputa com Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). No entanto, o gaúcho preferiu continuar no PSDB e tentar voltar ao governo estadual”.

De acordo com o colunista, “sem Eduardo Leite, o presidente nacional do PSD preferiu não se posicionar na disputa nacional e se concentrar em eleger Tarcísio de Freitas (Republicanos) como governador de São Paulo”.

