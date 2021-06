Para atrair Alckmin, DEM oferece controle total do partido em São Paulo

Cúpula do partido teria oferecido o controle total do DEM no Estado caso Geraldo Alckmin abandone as fileiras tucanas e migre para a sigla comandada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto edit

247 - A tentativa de cooptação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) pelo DEM abriu um racha na legenda em São Paulo. A cúpula do partido teria oferecido o controle total do DEM no Estado caso Alckmin abandone as fileiras tucanas e migre para a sigla comandada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. As negociações, porém, irritaram a direção estadual, controlada pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que não aceita que o DEM entregue o comando local de “porteira fechada”.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a atração de Alckmin entrou no radar do partido recentemente. Até então, o DEM está alinhado ao governador João Doria (PSDB) que tem planos de lançar o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) como seu sucessor. Garcia deixou o DEM e se filiou ao PSDB há três semanas e confirmou que pretende disputar a chefia do Executivo. Doria e Garcia, por sua vez, teriam prometido a Leite que a vaga de vice-governador na chapa ou a candidatura ao Senado seria dada a um representante do DEM.

Nesta linha, Alckmin vem entabulando conversas com prefeitos da Grande São Paulo e do interior do Estado. “Uma das ideias é que, ao anunciar a saída do PSDB, Alckmin consiga levar consigo alguns prefeitos tucanos também descontentes com a gestão Doria”, destaca a reportagem.

