Para cobrar Bolsonaro, caminhoneiros anunciam nova ameaça de greve

Movimento estaria dividido, mas informou que paralisação deve ocorrer a partir da zero hora da próxima segunda-feira (26). Pauta da categoria, que apoiou em massa a eleição do presidente em 2018, é ampla edit

Revista Fórum - Não se sabe se dessa vez a coisa vai, mas o movimento dos caminhoneiros fez uma nova ameaça de greve contra o governo Bolsonaro. Na pauta de reivindicações estariam: redução no preço dos combustíveis, implantação efetiva do piso mínimo, liberação de pedágio para veículos sem carga e uma infinidade de outras coisas.

Essa não é a primeira vez que a categoria ameaça parar durante o atual governo. Na última vez, em fevereiro, a paralisação não ocorreu, já que grande parte dos trabalhadores do ramo é assumidamente bolsonarista e desde 2018 abraçou a pauta do então candidato. Para muitos deles, toda e qualquer iniciativa nesse sentido seria “protesto político”, com o intuito de atingir o presidente.

Ainda assim, líderes da categoria afirmam que a perspectiva agora é de uma maior adesão. Pelo menos é o que indicam grupos de WhatsApp, principal ferramenta para mobilizar caminhoneiros no país, uma vez que estes trabalhadores são organizados em dezenas de grupos autônomos espalhados por todos os estados, sem uma representação centralizada, o que dificulta ações em uníssono e com grande nível de adesão.

