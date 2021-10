Para "comemorar" o Dia do Médico, Bolsonaro publica vídeo ao lado de Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina"

A médica foi responsável por coordenar ações do Ministério da Saúde para difundir a cloroquina no Amazonas, que teve um surto de Covid-19 no início deste ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta segunda-feira (18/10) um vídeo de 2014 em que aparece com a médica e atual secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”. O vídeo faz alusão ao Dia do Médico, celebrado hoje.

Além de Mayra, aparece no vídeo o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O presidente afirma que Mayra é representante da classe médica e manda abraço à categoria.

“O que seria de nós sem vocês naquele momento que todo mundo pede a Deus para não passar? Devemos primeiro a Deus as nossas vidas e em segundo lugar a vocês. Estamos juntos e pode ter certeza, vocês moram no meu coração”, diz Bolsonaro. Ao fim, a médica agradece pelo “reconhecimento”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE