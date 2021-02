Para compensar fim do auxílio, governo estuda benefício de R$ 200 por três meses

A ideia do governo é pagar o valor de R$ 200 por mês para até 30 milhões de pessoas que não têm carteira assinada e estão fora do Bolsa Família edit

247 - O governo federal estuda criar o Benefício de Inclusão Produtiva pelos próximos três meses, para compensar o fim do auxílio emergencial. O valor de R$ 200 por mês será pago para até 30 milhões de pessoas que não têm carteira assinada e estão fora do Bolsa Família.

De acordo com o blog do Camarotti, também está em estudo um aumento transitório do valor médio para quem já recebe o Bolsa Família.

Uma fonte do governo afirmou que os três meses serão uma espécie de "período de avaliação". Se a pandemia continuar no estágio de gravidade atual, a ideia é acionar uma "cláusula de emergência" com compensações para garantir o equilíbrio fiscal.

O conhecimento liberta. Saiba mais