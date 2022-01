Para curtir férias, filho de Bolsonaro adia para fevereiro depoimento à PF

Apoie o 247

247 - Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” de Jair Bolsonaro, adiou para fevereiro o depoimento que prestará à Polícia Federal no âmbito do inquérito em que é investigado por supostos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o jovem está aproveitando o mês de janeiro para viajar e participar de festas em outros estados do Brasil, além de divulgar um programa de rádio.

Na semana passada, Jair Renan esteve no Espírito Santo e curtiu festas e shows em Guarapari, no litoral. No final de semana, ele postou em suas redes sociais uma foto a bordo de um barco no Lago Paranoá, em Brasília. Na próxima sexta-feira (21), Jair Renan embarca para São Paulo, também a lazer.

O inquérito da Polícia Federal que apura supostos ilícitos cometidos pelo “04” foi aberto há dez meses. “No dia 17 de dezembro, data marcada para o primeiro depoimento, Jair Renan não compareceu porque, segundo seu advogado, Frederick Wassef, ele estava doente”, ressalta a reportagem.

Uma nova data para a realização da oitiva ainda não foi marcada.

