Para debater ameaças no Pará, líderes tapajós se reúnem com embaixador da UE no Brasil

Opera Mundi - Uma comitiva de liderança do povo Tapajós - Arapiuns reuniu-se com o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáfez, nesta segunda-feira (10/04), em Brasília, para debater as ameaças sofridas pelos indígenas no Pará.

Segundo Ybáfiez, participaram do encontro a indígena do povo Arapium e coordenadora do Conselho Indígena Tapajós - Arapiuns, Auricélia Fonseca Arapium, além de Enzo dos Anjos Arapiun, Luiza Taynara dos Santos Bentes e Antonio Vagner Pimentel de Oliveira.

Auricélia Fonseca Arapium, indígena do povo Arapium e coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns @Cita nos visitou hoje @UEnoBrasil acompanhada por Enzo dos Anjos Arapiun,Luiza Taynara dos Santos Bentes e por Antonio Vagner Pimentel de Oliveira. @vagnerpimentel pic.twitter.com/c0ugcHNglF — Ignacio Ybáñez 🇪🇺 (@IgnacioYbanez) April 11, 2023

Durante o encontro, o embaixador do bloco europeu e as lideranças "falaram sobre a luta de Auricélia para proteger a reserva extrativista" em que vive, e também sobre as ameaças que os líderes indígenas estão sofrendo.

"A União Europeia é sensível a esta situação na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns e encoraja o governo brasileiro e as instituições públicas a darem particular atenção a este caso”, escreveu ainda o embaixador europeu, por meio das redes sociais.

