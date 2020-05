Pará decretará 'lockdown' em dez cidades a partir desta quinta-feira

De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho, punições só serão aplicadas aos cidadãos que desobedecerem as medidas de lockdown a partir de domingo edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), decretará nesta terça-feira (5) "lockdown" no estado como medida de contenção da disseminação do novo coronavírus, de acordo com a Veja.

As medidas incluirão dez cidades do estado, incluindo a capital Belém.

O lockdown entra em vigor na quinta-feira (7), mas só serão aplicadas punições a cidadãos que descumprirem as regras a partir de domingo (10).

“O funcionamento ficará restrito a atividades essenciais, como supermercados, estabelecimentos de comércio de alimentos, farmácias, bancos, lotéricas, feiras de rua, que funcionam como supermercados dos mais humildes, onde poderá entrar apenas uma pessoa por família, similar ao que está regrado para os supermercados, e padarias”, disse o governador à Veja.

A princípio, as medidas de lockdown durarão uma semana.

