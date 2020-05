Para defender Caio Ribeiro, Eduardo Bolsonaro diz que Globo 'favorece esquerda' e Casagrande é comunista

"A discussão entre Casagrande e Caio Ribeiro no Bem Amigos/SporTV prova a perseguição na Globo pra quem não milita a favor da esquerda (Casagrande é militante comunista)", disse Eduardo Bolsonaro, deputado e filho de Jair Bolsonaro edit

247 - Em uma sequência de três tuítes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, fez ataques contra o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande e tentou defender Caio Ribeiro da 'jantada' que levou durante o programa Bem Amigos.

Casagrande criticou a fala de Caio Ribeiro contra a declaração do diretor do clube São Paulo, Raí, pedindo a renúncia de Bolsonaro. Frente a frente com Caio, Casagrande disparou. “Você está sendo antidemocrático”.

Em sua página no Twiiter, Eduardo disse que o debate entre os dois era uma armação da Globo em favor da esquerda e, seguindo a tese de que todos que são contra o governo são militantes de esquerda, disse que Casagrande é comunista.

"A discussão entre Casagrande e Caio Ribeiro no Bem Amigos/SporTV prova a perseguição na Globo pra quem não milita a favor da esquerda (Casagrande é militante comunista)", escreveu.

(1/2) A discussão entre Casagrande e Caio Ribeiro no Bem Amigos/SporTV prova a perseguição na Globo pra quem não milita a favor da esquerda (Casagrande é militante comunista)



Ex-Globo, Thiago Asmar @opilhado relembra seu caso semelhante na emissora, vejahttps://t.co/nNQM9uygAQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2020





(3/3) Casagrande ainda diz: "quando não tem a linha da coerência, dá margem para agressividade".



Ou seja, se alguém não for "coerente" como ele, dá margem para que outros o agridam. É algo como: "eu sou o certo, quem discorda de mim deve ser atacado".https://t.co/El3Ux8ZW6w — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 6, 2020





