'Para derrubar Bolsonaro, só se for a bala', diz Roberto Jefferson

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse que há uma tentativa do Congresso de promover novo impeachment no País e previu que vai haver uma dura luta em torno disso. "Para derrubar Bolsonaro, só se for a bala", afirmou, citando ainda a possibilidade de um confronto de "sangue" entre direita e esquerda

247 - Roberto Jefferson, presidente do PTB aponta para a radicalização e diz que "vai acabar tendo de ter uma intervenção até para estabilizar”, referindo-se às Forças Armadas. O líder petebista faz eco ao discurso da extrema-direita aboletada no Palácio do Planalto.

Roberto Jefferson, em seu estilo peculiar acha que a única maneira de "derrubar" Bolsonaro será a bala.

Jefferson defende a estratégia de Bolsonaro de mobilizar o povo na rua, "mas do lado dele”.

Em entrevista ao Estado de S.Paulo, Roberto Jefferson diz que é uma dedução dele que congressistas estão preparando o impeachment de Bolsonaro. De acordo com ele, as atitudes do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, "mostram o confronto aberto com o Executivo. E que Rodrigo Maia "dá a cabeça do Bolsonaro e ganha a sua reeleição" para a direção da Câmara.

Jefferson acusa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) de ser o "maestro" da orquestração do impeachment.

