Para dificultar fiscalização, Flávio Bolsonaro diz temer atentado e limita divulgação de agenda do pai

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos coordenadores da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) reduziu o período de divulgação da agenda eleitoral do atual ocupante do Palácio do Planalto para apenas três dias de antecedência. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a justificativa foi o temor de que Bolsonaro possa ser alvo de um possível atentado durante algum ato de campanha.

“Com a ordem, Flávio também busca dificultar o trabalho da oposição de fiscalizar as agendas de campanha em busca de possíveis infrações eleitorais ou deslizes políticos de Bolsonaro. A mudança começou a ser posta em prática a partir desta semana. Até então, a campanha do atual presidente da República vinha divulgando às segundas-feiras a agenda de toda a semana”, destaca a reportagem.

