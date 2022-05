Pará: federação indígena diz que PF foi à terra em que garimpeiros teriam sido detidos

Apoie o 247

247 - A Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) informou que a Polícia Federal foi à Terra Indígena Baú, no Pará, neste domingo, 22, de acordo com o G1. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), indígenas detiveram um grupo de garimpeiros invasores no local.

Segundo reportagem do G1, a Fepipa havia dito que o grupo de garimpeiros havia sido retirado do local, mas menos de duas horas depois disse que eles permanecem no local e que a PF também estava na região.

Lideranças kayapó afirmaram que os invasores foram encontrados tentando reativar um garimpo conhecido como Pista Nova, localizado dentro da Terra Indígena Baú. De acordo com os líderes, os garimpeiros queriam chegar no Pista Velha, onde indígenas que apoiam o garimpo instalaram uma aldeia.

A Terra Indígena Baú foi homologada em 2008 e é habitada por aproximadamente 188 indígenas. A área representa aproximadamente 1,5 milhão de campos de futebol e fica dentro do território do município de Altamira.

