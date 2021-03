Pará: Governador anuncia bandeiramento vermelho e decreta toque de recolher

A partir de quarta (3), haverá toque de recolher entre 22h e 5h, com a proibição de circulação de pessoas nas ruas; e restrição do horário de funcionamento de restaurantes e lanchonetes, que deverão fechar às 18h edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na noite desta terça-feira (2) que o bandeiramento de todo o estado mudará para vermelho, que sinaliza "alto risco de transmissão na pandemia e baixa capacidade do sistema de saúde". A reportagem é do portal G1.

Com isso, novas medidas de prevenção à Covid-19 estão previstas em novo decreto, que passa a valer a partir de quarta-feira (3). Entre as regras, o toque de recolher de 22h a 5h, com a proibição de circulação de pessoas nas ruas; e a restrição do horário de funcionamento de restaurantes e lanchonetes, que deverão fechar às 18h. As medidas serão válidas pelos próximos sete dias.

