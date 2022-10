Pará: Helder Barbalho deve ser reeleito no primeiro turno, diz Ipec

Governador do MDB lidera a disputa com folga: 76% das intenções de votos válidos edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), deve ser reeleito com folga já no primeiro turno, indica pesquisa Ipec divulgada na noite deste sábado (1º), véspera da eleição. Ele lidera a disputa com 76% dos votos válidos.

O segundo colocado é Zequinha Marinho, do PL, que tem 19%. Adolfo Oliveira (PSOL), Paulo Roseira (AGIR), Sofia Couto (PMB), Doutor Felipe (PRTB) e Cleber Rabelo (PSTU) registraram 1%. Major Marcony (Solidariedade) não pontuou. Brancos e nulos somam 6%.

