Para historiador, Comissão de Transparência precisa ser extinta

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

Para o historiador Francisco Carlos Teixeira, professor titular da UFRJ, a atual Comissão de Transparência das Eleições (TCE), criada na gestão do ministro Luís Roberto Barroso, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deveria ser extinta imediatamente. Outros especialistas já criticaram a sua criação, ainda mais com a presença de um general - Herber Garcia Portella -, compondo o quadro. Porém, a partir do momento em que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira Nogueira, passou a fazer ingerência direta sobre a atuação da CTE, o historiador avalia que a situação configura golpe.

“Imaginem se um membro desta comissão resolve não assinar a ata final desta”, questiona ele. “Ou se um membro resolve vir a público dar uma declaração de que está havendo fraude no processo? Melam as eleições”, quer saber.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Teixeira, a Comissão precisa ser dissolvida por se tratar de uma anomalia que não é prevista na Constituição. “Foi criado um ente supraconstitucional que tutela o processo eleitoral brasileiro. É um monstrengo, e que agora o ministro da Defesa do governo Bolsonaro tem o controle. Sendo ele um general. Onde está a sociedade civil que não vê isto?”, pergunta enfático. “Não temos mais a quem recorrer? É preciso denunciar o golpe”, pondera, acrescentando que “estamos vivendo uma situação absurda de ver o TSE tutelado por uma comissão não prevista. É gravíssimo e isto tem que ser denunciado de todas as formas possíveis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na opinião do historiador, Nogueira vinha se mantendo afastado das manobras de Bolsonaro, mas o escândalo das próteses penianas, compra de Viagra e afins, o jogaram na radicalização e para o colo do bolsonarismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE