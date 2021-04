Para integrantes da CPI do genocídio, ofício que orienta uso de cloroquina pode ser prova contra governo Bolsonaro

247 - Um documento do governo Bolsonaro orientando o uso da cloroquina como medicamento para tratamento da Covid-19 já e3stá em poder do senador Renan Calheiros (MDB-AL), futuro relator da CPI do genocídio.

No ofício, o governo federal orienta a Fiocruz a divulgar e indicar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19, informa a Folha de S.Paulo.

A CPI quer apurar a atuação do governo para incentivar o uso dos medicamentos por estados e municípios. Para membros da CPI do genocídoo, o documento orientando o uso do medicamento poderá ser usado eventualmente como prova para imputar crimes ao governo Jair Bolsonaro na gestão da pandemia.

