Para Mello Franco, "Jair Bolsonaro conspira à luz do dia"

247 - Para o jornalista Bernardo Mello Franco, “Jair Bolsonaro conspira à luz do dia” e a “ameaça do uso da força é cada vez mais explícita nas falas presidenciais”. Para ele, “os militares sabiam quem ele era quando embarcaram sorridentes no novo governo. Agora são arrastados para o centro de uma turbulência política prestes a virar crise institucional”.

Mello Franco observa que, “em nota, o ministro da Defesa afirmou que as Forças “estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade”. O esclarecimento seria desnecessário se o país vivesse tempos normais”. “A tensão tende a se agravar nos próximos dias, à medida que avançam as investigações sobre o clã presidencial”, emenda.

“Bolsonaro tem pressa. Ontem ele nomeou o novo diretor da Polícia Federal, que assume com a missão de proteger pai e filhos. A operação incluiu edição extra do Diário Oficial e posse relâmpago a portas fechadas. Cenas de um governo acuado, que vê na radicalização a única saída para se segurar no poder”, afirma.

