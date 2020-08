Para ministro, Bolsonaro está menos agressivo: não pode dar "doce na boca dos adversários"

Mesmo após Jair Bolsonaro ameaçar "encher de porrada" a boca de um repórter, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que vê o seu chefe com um estilo menos agressivo. "Parar de brigar não significa se compor com ninguém. Pelo contrário, significa parar de dar doce na boca dos adversários", afirmou edit

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, sugeriu no Twitter que Jair Bolsonaro tem adotado um estilo menos agressivo em relação aos adversários políticos para não dar munição a enxurrada de críticas, o que pode afetar a governabilidade e a popularidade dele.

"Aviso aos desavisados: parar de brigar não significa se compor com ninguém. Pelo contrário, significa parar de dar doce na boca dos adversários", escreveu o titular da pasta no Twitter.

"Eh isso!! Cada um joga na sua posição de acordo com a escalação do nosso presidente!! O Brasil percebendo mais as realizações do governo. O Pr crescendo e impondo sua agenda de campanha. Vamos em frente e venceremos todas as batalhas!!", acrescentou.

