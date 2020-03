Para Moro, Bolsonaro "não possui ligação com milícias ou qualquer grupo"

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, tentou afastar as suspeitas de que Jair Bolsonaro tenha alguma ligação com as milícias e afirmou que a sua pasta vem combatendo o crime organizado. “Na minha avaliação, o presidente não tem nenhuma ligação com qualquer milícia ou qualquer grupo”, disse Moro em entrevista ao programa Central GloboNews, nesta quarta-feira (11).

“Temos enfrentado o crime organizado como um fenômeno amplo. Todas as organizações. Eu sempre falei muito claramente que milícia também é crime organizado. Todo criminoso tem que ser combatido e o crime organizado em particular. Talvez, em certo nível, começa a ameaçar até o estado de direito. Não ignoro a ameaça das milícias, mas há outros grupos que, nacionalmente, são mais organizados. É o caso do PCC”, completou