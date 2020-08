Para Mourão, Bolsonaro não compactua com genocídio indígena e possui compromisso com povos tradicionais

Vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que Jair Bolsonaro não pode ser acusado de genocídio dos povos tradicionais. "Genocídio fez Hitler com os judeus, os turcos com os armênios, fez Ruanda nos anos 1990, fez o Stalin na União Soviética", disse. Bolsonaro, porém, já foi denunciado ao TPI por crimes contra a humanidade edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que Jair Bolsonaro não contemporiza com o extermínio dos povos indígenas e não pode ser acusado de genocídio ou comparado ao ditador Adolf Hitler. Declarações de Mourão foram feitas em entrevista à correspondentes estrangeiros nesta segunda-feira (3) na esteira das críticas internacionais sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e a inação por parte do governo para combater a doença junto ao povos tradicionais.

“Genocídio? Genocídio fez Hitler com os judeus, os turcos com os armênios, fez Ruanda nos anos 1990, fez o Stalin na União Soviética. Há um compromisso do governo com a proteção dessas populações, de acordo com a Constituição", disse Mourão, segundo reportagem do UOL. Ainda segundo ele, "o país apresenta 1,7 milhão de curados, o índice de óbitos baixou de 8% para 4%. O país está agindo de acordo com todos os protocolos, embora só se fale da cloroquina e da hidroxicloroquina".

No final do ano passado, Bolsonaro foi alvo de uma acusação formal de genocídio contra os povos indígenas, apresentada ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns.

Segundo dados da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, o Brasil registra 17.071 casos confirmados e 544 mortes decorrentes da Covid-19 entre os povos tradicionais. O TPI confirmou, ainda, que também recebeu duas outras denúncias contra ele sob a alegação de prática de crimes contra a humanidade por negligência no combate à pandemia de covid-19.

