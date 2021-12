Para PSB, chance de Alckmin ser vice de Lula é de 99%

Apoie o 247

247 - A desfiliação de Geraldo Alckmin do PSDB foi selada em uma reunião com a cúpula do PSB na última terça-feira (14). Alckmin se reuniu com Márcio França, o deputado estadual Caio França, filho de Márcio, e o secretário-geral do partido, Mario Luiz Guide. No encontro, foi discutida a filiação do ex-governador de São Paulo ao PSB e sua indicação como vice na chapa de Lula nas eleições presidenciais de 2022.

Para Márcio França, a chance de Alckmin ser vice de Lula é de 99%.

Reportagem do Globo aponta que o anúncio da filiação de Alckmin à sigla socialista pode ocorrer neste domingo (19).

Alckmin e Lula já se reuniram pelo menos duas vezes, a última delas na semana retrasada na casa do ex-secretário de Educação Gabriel Chalita, em São Paulo.

Oficialmente, o PT diz que nunca houve um convite oficial para que ele participe da chapa do ex-presidente. A presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, afirmou que as chances de o ex-tucano ser vice são as mesmas de qualquer indicado por outro partido que faça uma coligação nacional com o PT.

