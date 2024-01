"Para que serve um banco de fomento se não for para induzir o crescimento", questiona Warde após críticas ao BNDES

Apoie o 247

247 - O jurista Walfrido Warde questionou as críticas da imprensa corporativa ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pelo papel da instituição na Nova Indústria Brasil, política industrial lançada nesta semana pelo governo Lula (PT) para impulsionar o setor. Serão R$ 300 bilhões injetados na industrialização brasileira.

Warde lembrou que a Lava Jato corroeu o setor de infraestrutura do Brasil e que há mais de 10 anos o setor não é contemplado com uma perspectiva de futuro. Ele ainda destacou ser da natureza do BNDES fomentar o crescimento econômico. "A Lava Jato arrasou o mercado de infraestrutura do país. O editorial de O Globo e uma matéria de 1ª página da Folha advertem para o que seria o mal do intervencionismo e uma atuação do BNDES aos moldes do passado. Para que serve um banco de fomento se não for para induzir o crescimento da atividade econômica? Estamos há 10 anos, desde que a tal força tarefa confundiu empresa e empresário, sem algo de relevante no setor de infraestrutura. Agora, a iniciativa privada reage e se anima a investir porque sabe que este governo fará o mesmo", publicou o jurista no X, antigo Twitter, neste domingo (28).

A Lava Jato arrasou o mercado de infraestrutura do país. O editorial de @O Globo e uma matéria de 1o pag. da @folha advertem para o que seria o mal do intervencionismo e uma atuação do @bndes aos moldes do passado. Para que serve um banco de fomento se não for para induzir o… pic.twitter.com/gw520dLbSc — Walfrido Warde (@WalfridoWarde) January 28, 2024

